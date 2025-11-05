Sciopero dei medici di base e farmacisti il 5 e 6 novembre le motivazioni della protesta

Giornate calde nel settore sanitario in vista della mobilitazione generale del 28 novembre indetta dall’Usb. Oggi scioperano i medici di medicina generale che aderiscono allo Snami, il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani. Mentre domani 6 novembre sarà la volta delle farmacie private: a proclamare l’agitazione Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. La mobilitazione dei medici. Lo sciopero riguarda tutte le componenti della medicina generale. Gli studi saranno chiusi dalle 8 alle 20 ed è prevista l’astensione dal lavoro per i medici di continuità assistenziale (dalle 20 alle 24), di emergenza territoriale (per l’intera giornata), dei servizi territoriali (8-20) e dell’assistenza penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei medici di base e farmacisti il 5 e 6 novembre, le motivazioni della protesta

Sciopero dei medici di base e farmacisti il 5 e 6 novembre, le motivazioni della protesta

