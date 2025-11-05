Sciopero Atm 7 novembre a rischio trasporti pubblici a Milano | orari e fasce di garanzia

Prosegue il "novembre caldo” degli scioperi. Venerdì 7 novembre sono diverse le agitazioni previste, che in diverse parti d’Italia riguarderanno soprattutto i trasporti. Possibili disagi da Milano a Palermo. Ecco il quadro completo e cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia

Approfondisci con queste news

Abbassate le armi, alzate i salari 28 novembre SCIOPERO GENERALE - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo #sciopero generale il 28 novembre contro la #Manovra, Usb: "Torniamo a bloccare tutto" - X Vai su X

Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia ... Come scrive tg24.sky.it

Sciopero 7 novembre, stop a treni e trasporti pubblici: le città coinvolte - Venerdì 7 novembre scioperi nei trasporti locali e autostradali: Milano, Lazio e Sud Italia si preparano a una giornata di disagi per pendolari e viaggiatori ... Come scrive quifinanza.it

Sciopero dei mezzi a Milano il 7 novembre 2025: orari e fasce di garanzia per metropolitana, bus e tram (e i treni?) - Nuova giornata di sciopero per il trasporto pubblico locale e di disagi per chi deve muoversi in città: Atm Milano ha comunicato che il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero per la giornata di ... Si legge su mentelocale.it