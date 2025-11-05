Scioperano circa 1.600 farmacie private in Piemonte | presidio in piazza Castello a Torino
Filcams cgil - Fisascat cisl - Uiltucs uil hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie private, dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del CCNL scaduto ad agosto 2024. Giovedì 6 novembre 60mila addetti in tutta Italia si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
