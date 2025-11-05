scintille in tv tra magistrati palamara risponde a musolino ora basta attacchi

Il tempo della tolleranza, del fare buon viso a cattivo gioco, di porgere l'altra guancia sempre e comunque è definitivamente terminato. Luca Palamara, l'uomo di legge che ha squarciato il velo sulle imbarazzanti dinamiche delle varie correnti all'interno della magistratura, ha avuto un cruento scontro (verbale) con Stefano Musolino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica. Durante la trasmissione Quarta Repubblica, in onda su Rete 4, si è parlato della Riforma della Giustizia. Un'autentica rivoluzione copernicana, considerata di vitale importanza per il governo di centrodestra, che, al contrario, una parte delle toghe rosse vive come un attacco all'indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

