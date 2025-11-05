Scienza sviluppato uno strumento innovativo che legge l’albero genealogico dei virus

Si chiama  SPR-based Tree Assessment, o SPRTA,  e’ uno strumento innovativo che permette di  capire la discendenza di un determinato ceppo virale  e stabilire percorsi evolutivi alternativi. A presentarlo sulla rivista  Nature,  gli scienziati dell’ Istituto Europeo di Bioinformatica  (EMBL-EBI) e dell’ Australian  National University.  Il team, guidato da  Nick Goldman e Nicola De Maio, ha sviluppato uno strumento in grado di  testare diversi scenari contemporaneamente, valutare le probabilità che un ceppo virale discenda da un particolare antenato e dedurre percorsi evolutivi alternativi. Dopo l’avvento del Covid-19, i ricercatori hanno cercato di  costruire gli alberi filogenetici dei virus, che permettono di capire quando compaiono nuovi ceppi virali e come essi siano collegati tra loro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

