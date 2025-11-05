Scienza sviluppato uno strumento innovativo che legge l’albero genealogico dei virus
Si chiama SPR-based Tree Assessment, o SPRTA, e’ uno strumento innovativo che permette di capire la discendenza di un determinato ceppo virale e stabilire percorsi evolutivi alternativi. A presentarlo sulla rivista Nature, gli scienziati dell’ Istituto Europeo di Bioinformatica (EMBL-EBI) e dell’ Australian National University. Il team, guidato da Nick Goldman e Nicola De Maio, ha sviluppato uno strumento in grado di testare diversi scenari contemporaneamente, valutare le probabilità che un ceppo virale discenda da un particolare antenato e dedurre percorsi evolutivi alternativi. Dopo l’avvento del Covid-19, i ricercatori hanno cercato di costruire gli alberi filogenetici dei virus, che permettono di capire quando compaiono nuovi ceppi virali e come essi siano collegati tra loro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scienza Senza Confini – Oslo 29 ottobre GLI SPEAKER RICCARDO BOERO Senior Scientist presso il NILU – Norwegian Institute for Air Research Riccardo Boero studia come dati e modelli possano aiutare a comprendere e supportare le transizioni ecol - facebook.com Vai su Facebook
Sviluppato un ricevitore di luce caotica per comunicazioni sicure in ambienti ostili - Un team di Télécom Paris e Politecnico di Milano ha sviluppato un ricevitore ottico innovativo in grado di ripristinare segnali caotici in presenza di turbolenza atmosferica, rendendo possibili ... hwupgrade.it scrive
Elettroni inarrestabili: il modello che cambia tutto - Gli elettroni balistici viaggiano nei materiali quantistici senza disperdersi sulle imperfezioni, muovendosi da un punto all'altro quasi senza resistenza. Come scrive msn.com
Fibromialgia: un trattamento innovativo riduce il dolore del 75% - Si tratta di uno strumento, sperimentato in Brasile, che combina laser a bassa intensità e ultrasuoni, che viene somministrato in ripetute sedute di pochi minuti sul palmo delle mani. quotidianosanita.it scrive