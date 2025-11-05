Scienza sviluppato uno strumento innovativo che legge l’albero genealogico dei virus

Si chiama SPR-based Tree Assessment, o SPRTA, e’ uno strumento innovativo che permette di capire la discendenza di un determinato ceppo virale e stabilire percorsi evolutivi alternativi. A presentarlo sulla rivista Nature, gli scienziati dell’ Istituto Europeo di Bioinformatica (EMBL-EBI) e dell’ Australian National University. Il team, guidato da Nick Goldman e Nicola De Maio, ha sviluppato uno strumento in grado di testare diversi scenari contemporaneamente, valutare le probabilità che un ceppo virale discenda da un particolare antenato e dedurre percorsi evolutivi alternativi. Dopo l’avvento del Covid-19, i ricercatori hanno cercato di costruire gli alberi filogenetici dei virus, che permettono di capire quando compaiono nuovi ceppi virali e come essi siano collegati tra loro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it