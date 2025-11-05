Scicli uomo ucciso nel 2024 | arrestato il nuovo compagno della ex

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025

Giovanni Agosta, 43 anni, è accusato di aver picchiato a morte Giuseppe Ottaviano nella sua abitazione nel Ragusano il 12 maggio 2024. Il movente, secondo la Procura, sarebbe legato alla gelosia dopo la fine di una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

scicli uomo ucciso nel 2024 arrestato il nuovo compagno della ex

© Tgcom24.mediaset.it - Scicli, uomo ucciso nel 2024: arrestato il nuovo compagno della ex

