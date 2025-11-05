Sciami di robot e intelligenze artificiali | la rivoluzione che nessuno si aspettava e le cui potenziali applicazioni sono inquietanti
Mentre OpenAI e i giganti dell’ intelligenza artificiale continuano a costruire data center da miliardi di dollari, concentrando potenza di calcolo in enormi strutture centralizzate, un approccio completamente diverso sta emergendo dal sottosuolo tecnologico. Non più singoli supercomputer, ma migliaia di macchine che lavorano insieme. Benvenuti nell’era degli sciami di AI e robot, una rivoluzione che promette di ridefinire il modo in cui pensiamo all’intelligenza artificiale. Il concetto è tanto semplice quanto dirompente: perché affidarsi a un unico cervello gigante quando migliaia di cervelli più piccoli possono collaborare per risolvere problemi complessi? È la stessa logica che governa le api in un alveare o le formiche in una colonia. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scopri altri approfondimenti
Cinesi e americani si preparano alla guerra schierando droni e cani robot, guidati non più da generali ma dalla AI - Cinesi e americani si preparano alla guerra schierando droni e cani robot, guidati non più da generali ma dalla intelligenza artificiale. blitzquotidiano.it scrive
ECAI 2025: Bologna inaugura la Conferenza dei record sull’Intelligenza Artificiale - Bologna, 28 Ottobre – È iniziata sotto il segno dell’eccellenza la 28ª edizione di ECAI 2025 – European Conference on Artificial Intelligence, la conferenza ... Si legge su sciscianonotizie.it
ECAI 2025, a Bologna la nuova frontiera dell’AI: quando la scienza incontra l’umano - È la sensazione che aleggia tra le migliaia di partecipanti che, anche nella terza giornata del congresso, hann ... Secondo sciscianonotizie.it