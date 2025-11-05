Mentre OpenAI e i giganti dell’ intelligenza artificiale continuano a costruire data center da miliardi di dollari, concentrando potenza di calcolo in enormi strutture centralizzate, un approccio completamente diverso sta emergendo dal sottosuolo tecnologico. Non più singoli supercomputer, ma migliaia di macchine che lavorano insieme. Benvenuti nell’era degli sciami di AI e robot, una rivoluzione che promette di ridefinire il modo in cui pensiamo all’intelligenza artificiale. Il concetto è tanto semplice quanto dirompente: perché affidarsi a un unico cervello gigante quando migliaia di cervelli più piccoli possono collaborare per risolvere problemi complessi? È la stessa logica che governa le api in un alveare o le formiche in una colonia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sciami di robot e intelligenze artificiali: la rivoluzione che nessuno si aspettava (e le cui potenziali applicazioni sono inquietanti)