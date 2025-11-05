Sci alpino gli slalomisti rifiniscono la preparazione in vista di Levi
La stagione 2025-2026 dello sci alpino si è aperta con la prima tappa di Soelden e i due slalom giganti maschili e femminili. Ora il calendario propone una pausa che durerà fino al 15 novembre quando, a Levi, in Finlandia, andrà in scena un doppio appuntamento con lo slalom. Prima toccherà alle donne mentre nella giornata del 16 novembre saranno gli uomini a scendere in pista. In attesa della tappa finlandese, gli slalomisti italiani si sono allenati la scorsa settimana in Norvegia, ad Oslo. La preparazione per Levi ora però proseguirà sulle nevi di Sölden, con gli allenamenti tra i pali stretti che avranno luogo dal 6 al 10 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
