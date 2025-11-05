La notizia della splendida vittoria di Zohran Mamdani a New York ha attraversato l’Atlantico, risuonando con particolare intensità negli ambienti della sinistra italiana. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha prontamente messo da parte per un momento le vicende nazionali per celebrare il successo di quello che è stato definito il nuovo sindaco di New York — sebbene il testo lasci intendere che si tratti di una vittoria in un’importante elezione locale o distrettuale, non specificando la carica esatta ma enfatizzandone il peso politico e simbolico. Mamdani, musulmano, nato in Uganda e immigrato negli Stati Uniti all’età di sette anni, trentaquattrenne, è emerso come un paladino dei dimenticati, un punto di riferimento ideologico che va ben oltre i confini del suo distretto e che viene subito adottato dalla dirigenza del Partito Democratico e dell’opposizione italiana come esempio di successo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein esulta per Mamdani: “Bel risveglio”. Vannacci scatena la polemica