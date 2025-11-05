Schizofrenia un comune antibiotico potrebbe ridurre il rischio | lo studio
(Adnkronos) – Si chiama doxiciclina ed è un antibiotico ad ampio spettro comunemente usato per trattare diverse infezioni batteriche e l'acne. Secondo una nuova ricerca, questo farmaco comunemente prescritto potrebbe contribuire a ridurre il rischio di schizofrenia in alcuni giovani. Gli esperti che firmano lo studio pubblicato sull''American Journal of Psychiatry' – scienziati dell'Università di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Antibiotico comune può ridurre il rischio di schizofrenia, secondo uno studio - I ricercatori hanno spiegato che, a loro giudizio, i risultati finora ottenuti dalla ricerca scientifica sono ancora «preliminari, ma incoraggianti». Da msn.com