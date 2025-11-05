Schianto nella notte tra uno scooter e un' auto | grave un 23enne rianimato in strada e operato

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Grave incidente avvenuto attorno a mezzanotte in via Martiri della Resistenza, nei pressi della Galleria del Risorgimento. Stando a una prima ricostruzione, un’auto che si stava immettendo in strada uscendo da un distributore dopo aver fatto rifornimento avrebbe urtato uno scooter che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

