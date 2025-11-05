Schianto moto-auto centauro di 34 anni in ospedale in codice rosso
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre a Campo Ligure.Secondo le prime informazioni, un'auto e una moto si sono scontrate per motivi da chiarire in via Isola Giugno. Ad avere la peggio, il centauro, un uomo di 34 anni.Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Mele e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
