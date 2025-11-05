Schianto in moto l' autopsia su Gianluca Ausanio non scioglie i dubbi sulla morte | servono altre analisi
CIVITANOVA Saranno necessarie ulteriori analisi di laboratorio per sciogliere gli ultimi dubbi rimasti su cosa abbia provocato la morte di Gianluca Ausanio, il 48enne originario di Napoli morto in. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scontro auto-moto, la verità dietro allo schianto: «Fu omicidio volontario» - facebook.com Vai su Facebook
Tragico schianto sulla superstrada. Due indagati per la morte del 48enne - La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso del motociclista. Come scrive lanuovariviera.it
Gianluca, travolto dopo la caduta in moto: 2 indagati per omicidio stradale - Lo schianto a Civitanova, l’autopsia sul corpo di Ausanio servirà a chiarire se la morte dell’uomo sia avvenuta a causa del violento impatto contro il guardrail oppure sia stata provocata dal doppio i ... Come scrive msn.com