Schianto aereo a Louisville | almeno sette morti nello scontro del cargo UPS

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il velivolo ha preso fuoco dopo il decollo e si è schiantato contro edifici vicini all’aeroporto. Tragedia negli Stati Uniti, dove un aereo cargo della UPS si è schiantato poco dopo il decollo da Louisville, nel Kentucky. Secondo quanto dichiarato dal governatore Andy Beshear, il bilancio provvisorio parla di almeno sette vittime e numerosi feriti, ma il numero potrebbe salire nelle prossime ore. L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11 diretto alle Hawaii, avrebbe preso fuoco pochi istanti dopo il decollo, colpendo in pieno alcune attività commerciali adiacenti all’aeroporto internazionale e provocando una gigantesca colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schianto aereo a Louisville: almeno sette morti nello scontro del cargo UPS

Altre letture consigliate

$intanto Aereo precipita subito dopo il decollo in Venezuela: il video dello schianto - X Vai su X

Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky: lo rende noto la Federal Aviation Administration - facebook.com Vai su Facebook

Aereo cargo si schianta nel decollo, almeno 7 morti nell’incidente a Louisville: “Bilancio destinato ad aggravarsi” - Aereo cargo si schianta nel decollo, almeno 7 morti nell'incidente a Louisville: "Bilancio destinato ad aggravarsi" ... Riporta unita.it

Schianto di un aereo cargo UPS a Louisville provoca almeno sette morti - L'aereo ha preso fuoco e ha colpito attività adiacenti; FAA e NTSB indagano, voli cancellati e sospese operazioni UPS ... Riporta laregione.ch

Aereo cargo si schianta a Louisville, almeno sette morti. La palla di fuoco e la nuvola di fumo poco dopo il decollo – Video - Tra le vittime i tre membri dell'equipaggio e 4 persone a terra ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it