Schema mai visto su punizione | tunnel al compagno tacco e gol

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato albanese, l'Egnatia ha segnato un gol spettacolare da calcio di punizione contro la capolista Vllaznia. I protagonisti sono Albano Aleksi e Guillem Jaime. Guardate qui!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

schema mai visto su punizione tunnel al compagno tacco e gol

© Gazzetta.it - Schema mai visto su punizione: tunnel al compagno, tacco e gol

Approfondisci con queste news

Lo schema vincente su punizione del Gent - Non c’è calcio d’angolo o punizione che non preveda blocchi, movimenti, scatti improvvisi per liberare qualcuno il più vicino alla porta se ... Lo riporta panorama.it

Psg, la punizione contro il Bayern Monaco diventa uno "schema comico" - Benz Stadium di Atlanta con gol di Doué al 78' e Dembélé al 96'. Come scrive corrieredellosport.it

Tottenham, lo schema su punizione è disastroso! - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Schema Visto Punizione Tunnel