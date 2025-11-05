Nel campionato albanese, l'Egnatia ha segnato un gol spettacolare da calcio di punizione contro la capolista Vllaznia. I protagonisti sono Albano Aleksi e Guillem Jaime. Guardate qui!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schema mai visto su punizione: tunnel al compagno, tacco e gol