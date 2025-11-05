Una bravata, una ragazzata dettata dall'inesperienza che è costata gravi conseguenze ai due protagonisti ma che poteva concludersi in maniera ancora più dura con un licenziamento. Non è passata inosservata a migliaia di telespettatori collegati con Sky Sport la scena in cui due stagisti si abbracciano esultanti al gol vittoria dell'Inter sul campo del Verona nell'ultima giornata di campionato. Cosa è successo. Al 93' minuto di domenica pomeriggio, infatti, mentre Luca Tommasini conduceva il consueto tg sportivo, inquadrati di spalle dalle telecamere si vedono due ragazzi che si lasciano andare all'euforia dopo la sfortunata autorete del veronese Frese manifestando la loro fede nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scena indegna": cosa è successo in onda a Sky Sport