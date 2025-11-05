Scatta l' ora dello sciopero dei farmacisti Cisl | Inaccettabile il mancato rinnovo del contratto

La Fisascat Cisl Arezzo aderisce allo sciopero nazionale proclamato per domani, 6 novembre, dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che coinvolgerà le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private in tutta Italia.La protesta, che durerà per l’intero turno di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

