Scatta l' ora dello sciopero dei farmacisti Cisl | Inaccettabile il mancato rinnovo del contratto

Arezzonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fisascat Cisl Arezzo aderisce allo sciopero nazionale proclamato per domani, 6 novembre, dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che coinvolgerà le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private in tutta Italia.La protesta, che durerà per l’intero turno di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Scatta l'ora dello sciopero dei farmacisti, Cisl: "Inaccettabile il mancato rinnovo del contratto" - La Fisascat Cisl Arezzo aderisce allo sciopero nazionale proclamato per domani, 6 novembre, dalle organizzazioni sindacali Filcams- Segnala arezzonotizie.it

scatta sciopero farmacisti cislSciopero medici e farmacisti il 5 e 6 novembre, a rischio le visite in Italia: i motivi e chi si ferma - Mercoledì 5 novembre si fermeranno i medici di medicina generale per protestare contro il “ruolo unico”, che secondo lo Snami minaccia l’autonomia ... Secondo fanpage.it

scatta sciopero farmacisti cislSciopero nazionale dei farmacisti privati: anche Torino in piazza per il contratto scaduto da oltre un anno - Giovedì presidio in piazza Castello: lavoratori e sindacati contro Federfarma per gli stipendi fermi e la rottura delle trattative ... Scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Scatta Sciopero Farmacisti Cisl