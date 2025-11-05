Scaroni sullo stadio | San Donato ha accelerato il progetto San Siro Solo per il Milan non avrebbe senso economico

di Dario Bartolucci Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’assemblea dei soci: ecco le parole sull’iniziativa di San Donato Milanese. Nel giorno della firma del rogito di San Siro da parte di Inter e Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha commentato l’evoluzione del progetto stadio e il ruolo dell’area di San Donato. Intervenuto dopo l’assemblea dei soci, Scaroni ha riconosciuto che l’iniziativa del Milan su San Donato ha contribuito ad accelerare i tempi anche sul fronte milanese. « Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, credo che la nostra iniziativa su San Donato abbia giocato un ruolo positivo per accelerare su San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

