Scaroni | Milan quest' anno non servirà l' intervento di RedBird A Perth non andiamo per soldi

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente rossonero commenta il bilancio e guarda al futuro: "A giugno 2026 speriamo di avvicinare il quarto utile di fila, anche senza la Champions". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

