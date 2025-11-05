Scaroni | Milan quest' anno non servirà l' intervento di RedBird A Perth non andiamo per soldi

Il presidente rossonero commenta il bilancio e guarda al futuro: "A giugno 2026 speriamo di avvicinare il quarto utile di fila, anche senza la Champions". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scaroni: "Milan, quest'anno non servirà l'intervento di RedBird. A Perth non andiamo per soldi"

