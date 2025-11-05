Scarcerati dopo tre anni Cécile Kohler e Jacques Paris i due francesi detenuti in Iran

Roma. Dopo oltre tre anni di detenzione in Iran, i cittadini francesicile Kohler e Jacques Paris sono stati rilasciati ieri dal carcere di Evin e sarebbero attualmente all’ambasciata francese di Teheran. Lo ha annunciato su X il presidente Macron, definendo la liberazione “un immenso sollievo” e “un primo passo” verso il loro ritorno in Francia: “Cécile Kohler e Jacques Paris, detenuti da tre anni in Iran, sono stati rilasciati dal carcere di Evin e sono in viaggio verso l’ambasciata francese a Teheran. Accolgo con favore questo primo passo. Il dialogo prosegue per consentire il loro ritorno in Francia il più rapidamente possibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

