Scandone Avellino a Roma contro Carver Duranti | Sarà una partita che ci metterà a dura prova
L'ala della Scandone Avellino Bruno Duranti, riguardo la vittoria della squadra biancoverde contro Caiazzo, dichiara: “È stata una partita importante per quanto riguarda sia l'organizzazione che il coinvolgimento di tutta la squadra. Non siamo stati impeccabili per tutta la durata del match e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Domenica alle ore 18:00 la Scandone Avellino torna in campo per una nuova sfida di campionato! Avversario di giornata: Carver Roma Roma Palla a due alle 18:00 Vi aspettiamo nella capitale per spingere i nostri lupacchiotti #WeAreWolves #We - facebook.com Vai su Facebook
Scandone Avellino travolgente: Caiazzo ko 93-56 al Del Mauro - Una Scandone Avellino in grande spolvero travolge la Step Back Caiazzo con un netto 93- Scrive irpiniaoggi.it
Scandone Avellino: vittoria contro la Step Back Caiazzo (93-56) - L'articolo Scandone Avellino: vittoria contro la Step Back Caiazzo (93- Riporta msn.com
Scandone Avellino, Cioppa: «Contro Caiazzo serviranno concentrazione e maturità» - Dopo la prima vittoria esterna sul campo della Pallacanestro Sennori, la Scandone Avellino di coach Carone si sta preparando per affrontare il prossimi turno casalingo che la vedrà opposta a Caiazzo. Riporta orticalab.it