Scandone Avellino a Roma contro Carver Duranti | Sarà una partita che ci metterà a dura prova

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ala della Scandone Avellino Bruno Duranti, riguardo la vittoria della squadra biancoverde contro Caiazzo, dichiara: “È stata una partita importante per quanto riguarda sia l'organizzazione che il coinvolgimento di tutta la squadra. Non siamo stati impeccabili per tutta la durata del match e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Scandone Avellino travolgente: Caiazzo ko 93-56 al Del Mauro - Una Scandone Avellino in grande spolvero travolge la Step Back Caiazzo con un netto 93- Scrive irpiniaoggi.it

scandone avellino roma controScandone Avellino: vittoria contro la Step Back Caiazzo (93-56) - L'articolo Scandone Avellino: vittoria contro la Step Back Caiazzo (93- Riporta msn.com

scandone avellino roma controScandone Avellino, Cioppa: «Contro Caiazzo serviranno concentrazione e maturità» - Dopo la prima vittoria esterna sul campo della Pallacanestro Sennori, la Scandone Avellino di coach Carone si sta preparando per affrontare il prossimi turno casalingo che la vedrà opposta a Caiazzo. Riporta orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Scandone Avellino Roma Contro