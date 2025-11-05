Scambio elettorale politico-mafioso | arrestato assessore comunale e candidato alle regionali di Forza Italia

Foggiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche Antonio Lopez, assessore alle Attività Produttive di Modugno e candidato nella lista di Forza Italia della circoscrizione di Bari in quota Democrazia Cristiana (di cui è commissario provinciale), a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono, tra gli arrestati del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

