Scambio elettorale politico-mafioso | arrestato assessore comunale e candidato alle regionali di Forza Italia

C'è anche Antonio Lopez, assessore alle Attività Produttive di Modugno e candidato nella lista di Forza Italia della circoscrizione di Bari in quota Democrazia Cristiana (di cui è commissario provinciale), a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono, tra gli arrestati del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scambio elettorale politico-mafioso, arresti tra Bari e Foggia #bari #foggia #modugno #5novembre - X Vai su X

Scambio elettorale politico mafioso: il discrimine sta nel fatto che il soggetto agisca o meno uti singulus Se vuoi saperne di più, leggi il nostro articolo su: - facebook.com Vai su Facebook

Scambio elettorale politico-mafioso travolge la politica pugliese nella provincia di Bari - Indagine della Dda e Guardia di Finanza per scambio elettorale politico- Come scrive ilcorrieredelgiorno.it

Scambio elettorale politico-mafioso, arresti tra Bari e Foggia: indagato il sindaco di Modugno - Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza tra le province di Bari e Foggia nell'ambito di una inchiesta della direzione distrettuale antimafia su un presunto scambio ... msn.com scrive

Scambio elettorale politico-mafioso, arresti tra Bari e Foggia - Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza tra le province di Bari e Foggia nell'ambito di una inchiesta della direzione distrettuale antimafia su un presunto scambio elettorale politic ... Scrive ansa.it