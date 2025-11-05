Scali in allerta | nuovi avvistamenti di droni bloccano il traffico aereo

Nuova serata di tensione nei cieli del Belgio, dove gli avvistamenti di droni non identificati hanno provocato la sospensione del traffico aereo negli aeroporti di Bruxelles e Liegi. Una misura adottata in via precauzionale, nel timore che i velivoli potessero interferire con le rotte di atterraggio e decollo. La prima chiusura è avvenuta poco dopo le 20, quando la torre di controllo di Zaventem ha segnalato la presenza di un drone nello spazio aereo dello scalo della capitale. La procedura, come confermato da Skeyes, l’ente responsabile del controllo del traffico nei cieli belgi, prevede la sospensione per almeno 30 minuti per verificare l’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

