Scacchi | Lorenzo Lodici porta Niemann agli spareggi in World Cup Eliminati So e Nepomniachtchi avanti Gukesh
In archivio anche la seconda giornata di partite a cadenza classica della World Cup 2025 in corso di svolgimento a Goa, India. La prima notizia, per quel che riguarda l’Italia, è che ci sarà ancora un giorno (almeno) di grande passione alla scacchiera, perché Lorenzo Lodici, con il Nero, ferma di nuovo sulla patta Hans Niemann. Il numero 1 d’Italia e il numero 20 del mondo, dunque, giocheranno domani gli spareggi a cadenza veloce. Di questi va ricordata la sequenza: due partite da 25? a testa più 10? a mossa, poi in caso di parità due da 10’+10?, poi ancora 5’+3? e, infine, 3’+2? a oltranza finché non c’è un vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it
