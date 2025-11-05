Scabbia | chiuse due scuole Sono un asilo e una materna Stop completo fino a venerdì
di Gaia Papi AREZZO Scabbia all’asilo e alla materna di San Leo: chiusi per precauzione e per disinfestazione l’asilo nido "Peter Pan" e la scuola dell’infanzia "Don Milani" in via Bellini. Con un’ordinanza emessa ieri pomeriggio, il sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto la sospensione delle attività didattiche dalle 15 fino a tutta la giornata di venerdì, per consentire un intervento di sanificazione straordinaria dopo il riscontro di nuovi casi di contagio. Il provvedimento, si legge nel testo, è motivato da "ragioni sanitarie e di tutela dell’incolumità dei bambini, del personale educativo e ausiliario". 🔗 Leggi su Lanazione.it
