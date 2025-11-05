Sazerac | viaggio nel cocktail simbolo di New Orleans

Nel panorama dei cocktail classici americani, il Sazerac si distingue come uno dei drink più affascinanti e ricchi di storia. Questo cocktail, che affonda le sue radici nell’atmosfera vibrante della New Orleans dell’Ottocento, rappresenta molto più di una semplice miscela alcolica: è un simbolo culturale, un rito di preparazione, un’esperienza sensoriale che trasporta chi lo degusta in un’epoca in cui i caffè e le farmacie della città erano il teatro di sperimentazioni bartending all’avanguardia. Le origini di un mito. La storia del Sazerac inizia negli anni Trenta dell’Ottocento, quando Antoine Amédée Peychaud, un farmacista di origini dominicane arrivato a New Orleans nel 1795 dopo che la sua famiglia fu costretta a fuggire dall’isola di San Domingo, gestiva la sua farmacia al numero 437 di Rue Royale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sazerac: viaggio nel cocktail simbolo di New Orleans

