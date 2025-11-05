Saverio Romano attacca la pm che ha chiesto il suo arresto | Da lei frasi inquietanti serve separare le carriere
“Non credo ai complotti, non faccio dietrologie, ma leggere nel profilo della pm Giulia Falchi che per lei è “necessario, in primo luogo, difendere il nostro ruolo da quei disegni politici che mirano chiaramente ad intaccare l’efficacia della giustizia”, è inquietante. Questo mi preoccupa “. Nella migliore tradizione del centrodestra, Saverio Romano reagisce alla richiesta di arresto nei suoi confronti accusando di politicizzazione i magistrati che lo indagano. Stavolta a finire nel mirino è Giulia Falchi, 37enne sostituta procuratrice di Palermo, che insieme al collega Andrea Zoppi ha chiesto al gip la custodia cautelare ai domiciliari per il deputato di Noi Moderati e altre 17 persone, tra cui il suo padrino politico, l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
