Saronno (Varese), 5 novembre 2025 – Migliaia di confezioni d i profumo griffato. Dior, Cartier, Gucci e Chanel: è l’elenco dei marchi che i finanzieri hanno ritrovato in scatole tutte false, come confezioni e boccette. Le scatole avevano gli stessi colori e le stesse scritte dei profumi originali ma erano copie, pronte per essere rivendute in strada o consegnate di mano in mano come fossero prodotti autentici. Il controllo è nato nei giorni scorsi durante un servizio territoriale della compagnia di Saronno. I militari hanno notato una scena sospetta: una donna che stava cedendo un flacone di profumo a quello che, visto il pagamento, era evidentemente un cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, profumi griffati contraffatti: 6mila scatole sequestrate, avrebbero fruttato 250mila euro