Sardegna la presidente Alessandra Todde nel mirino | pesanti insulti sessisti sui social

«Esprimiamo la nostra più ferma condanna e solidarietà ad Alessandra Todde, vittima di una vergognosa ondata di attacchi violenti e sessisti sui social». Così il Movimento 5 stelle in merito agli insulti ricevuti in alcune pagine social dalla presidente della Regione Sardegna. «Insulti indegni come pu**ana, bugiarda, scrofa, mafiosa e offese personali che mirano a delegittimare Alessandra non. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sardegna, la presidente Alessandra Todde nel mirino: pesanti insulti sessisti sui social

News recenti che potrebbero piacerti

La Sardegna cresce più della media nazionale, e questo risultato ha un nome e un volto: quello della nostra Presidente della Regione, Alessandra Todde. Una guida forte, determinata e concreta, che con impegno e coraggio sta portando l’isola verso un futur - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Sardegna, la Consulta: "La decadenza del presidente Todde fu illegittima" #alessandratodde #regionesardegna #15ottobre - X Vai su X

Insulti sessisti sui social a presidente Sardegna Todde - "Esprimiamo la nostra più ferma condanna e solidarietà ad Alessandra Todde, vittima di una vergognosa ondata di attacchi violenti e sessisti sui social". Da ansa.it

Entrate Sardegna, il 20 incontro fra Todde e Giorgetti - Giovedì 20 novembre la presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, assieme al vice presidente e assessore del Bilancio e Programmazione, Giuseppe Meloni, incontreranno il minis ... Si legge su ansa.it

Sardegna, decadenza Todde. La Lega: all'attacco: "Non c'è nessuna pietra tombale" - “Ieri la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha parlato di pietra tombale sulla vicenda decadenza. Come scrive iltempo.it