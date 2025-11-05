Sardegna la presidente Alessandra Todde nel mirino | pesanti insulti sessisti sui social

«Esprimiamo la nostra più ferma condanna e solidarietà ad Alessandra Todde, vittima di una vergognosa ondata di attacchi violenti e sessisti sui social». Così il Movimento 5 stelle in merito agli insulti ricevuti in alcune pagine social dalla presidente della Regione Sardegna. «Insulti indegni come pu**ana, bugiarda, scrofa, mafiosa e offese personali che mirano a delegittimare Alessandra non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

