Santiago Gimenez si ferma | il Milan perde un altro pezzo
L’infermeria rossonera continua ad affollarsi. Ai già degenti Rabiot e Pulisic, si aggiunge anche Santiago Gimenez che si ferma per il persistere di un dolore alla caviglia che lo sta tormentando da diverso tempo. E’ stato lo stesso attaccante messicano a riverarlo attraverso un messaggio sui social. SANTIAGO GIMENEZ SI FERMA: IL MESSAGGIO SULLE SUE CONDIZIONI Tramite il suo profilo Instagram, l’attaccante rossonero ha annunciato che si fermerà per un periodo non ancora quantificabile, a causa di un problema fisico che avrebbe condizionato le sue prestazioni in campo:” Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, nè di sentirmi a mio agio in campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
