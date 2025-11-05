Santi mostri | le polemiche su Halloween e le idee sul costume per il prossimo anno
Diceva Lenny Bruce che la comicità è tragedia più tempo; quindi non ho scritto questo pezzo alla vigilia di Halloween ma soltanto adesso, che è passato qualche giorno. E la tragedia da cui ho preso la distanza non è certo la festa di Halloween, ma la sterile e senile polemica italiana che puntualmente ogni anno accompagna questa festa “pagana e importata” che sì, ormai si celebra (più o meno) anche nel nostro paese, specie nelle grandi città. Ma che problema c’è! E’ solo una festa consumistica? E capirai, e quale festa non lo è! Oltretutto viviamo tempi talmente malandati e tristi e spaventevoli che il caro vecchio consumismo occidentale mi muove più alla tenerezza e all’allegria che all’indignazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
