Santa Marinella prossima la riapertura della scalinata dell’area Ex Fungo
Santa Marinella, 5 novembre 2025 – Ultimi accorgimenti finali e la prossima settiman a l’accesso al parcheggio da via della Repubblica sarà nuovamente aperto alla cittadinanza e agli utenti che ogni giorno utilizzano l’area di sosta nel centro della città. Ad annunciarlo sono il sindaco Pietro Tidei e il vicesindaco Andea Amanati, che nella sua funzione di assessore ai lavori pubblici, ha seguito in prima persona il procedere dei lavori che hanno interessato il muro di contenimento, il muro di cinta e l’accesso pedonale da piazza Gentilucci. “L’intervento urgente di messa in sicurezza è giunto a compimento- afferma il sindaco-. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
