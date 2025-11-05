Santa Balera in tour con Roberta Cappelletti | tra tradizione giovani talenti e una benedizione speciale

La grande tradizione del liscio romagnolo riparte con slancio: i Santa Balera saranno in tour insieme a Roberta Cappelletti, la “Regina del Liscio”, in tre appuntamenti nelle storiche balere emiliane – 7 novembre, 29 novembre e 20 dicembre – per una serata che unisce orchestra, voci giovani e pubblico di tutte le età. Una lettera che vale una storia: “Terra amata, terra mia”. La notizia che scalda il cuore arriva da Roma: Papa Leone XIV ha inviato, tramite la Segreteria di Stato, una lettera di ringraziamento e benedizione ai Santa Balera per l’invio del brano “Terra amata, terra mia” e del primo CD dell’orchestra. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

