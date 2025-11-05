Sanremo nasce un nuovo format | in lizza tre figlie di noti artisti

Durante la kermesse dovrebbe andare in onda su Raiplay un programma basato sulle interviste agli artisti in gara. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sanremo, nasce un nuovo format: in lizza tre figlie di noti artisti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 28 ottobre 1963, nasce Eros Ramazzotti. Dalla vittoria a Sanremo Giovani a una carriera internazionale, è tra gli artisti italiani più esportati. Una curiosità? Ha inciso versioni in spagnolo dei suoi album, aprendo mercati in tutta l’America Latina. - facebook.com Vai su Facebook

A Sanremo 2026 arrivano le figlie di Eros Ramazzotti, Morgan e Francesco Renga: i retroscena sul Festival - Carlo Conti prepara un Sanremo 2026 più giovane che mai: tre figlie d’arte saranno protagoniste di un nuovo progetto legato al Festival. Lo riporta rds.it

Sanremo 2026, arriva lo spin-off per la gen Z: tre figlie d’arte al timone, ecco chi sono - Un progetto inedito per RaiPlay accompagnerà il Festival in modo più leggero e contemporaneo, con tre volti che uniscono generazioni e storie diverse. Scrive libero.it

Festival di Sanremo 2026: spuntano i nomi di tre figlie d’arte/ “Intervisteranno i cantanti”: l’indiscrezione - Raiplay pronto a lanciare un nuovo format di interviste in vista del Festival di Sanremo 2026? Scrive ilsussidiario.net