Sanremo 2026 vittoria dei discografici | Rai aumenta i rimborsi per i cantanti in gara
Alla fine ce l’hanno fatta. Davide Maggio annuncia che i discografici hanno ottenuto un aumento dei rimborsi per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Da sempre poco soddisfatti del trattamento economico, quest’anno gli addetti ai lavori dell’industria musicale hanno ottenuto un incremento pari al 20% circa dei rimborsi per i loro artisti. L’importo di circa 63.000 euro, riconosciuto nel 2025, non sarebbe bastato – lamentavano i discografici – a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio nella cittadina ligure. Il vero pomo della discordia erano le partecipazioni a Domenica In dal Teatro Ariston e alla finale di Sanremo Giovani a dicembre, nella quale i cantanti presentano sul palco del Casinò i brani in gara al Festival. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
