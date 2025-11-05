Sanremo 2026 | l’idea Carlo Conti sulla co?conduttrice? Cosa emerge 

361magazine.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo 2026: Carlo Conti sogna Laura Pausini come co?conduttrice? Ecco cosa emerge. Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia già ricco di sorprese, e una delle indiscrezioni più chiacchierate riguarda il ruolo che potrebbe avere Laura Pausini accanto a Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Secondo le prime voci, il conduttore starebbe valutando la cantante come possibile co?conduttrice, in un’operazione che unirebbe esperienza e prestigio internazionale. Leggi anche  L’Isola dei Famosi: ecco chi potrebbe esserci al timone Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sul nuovo numero di Chi, la Pausini potrebbe affiancare il noto conduttore e direttore artistico del Festival: “ Sanremo 2026, arriva la Pausini? Laura Pausini ha rafforzato negli anni il suo legame con il Festival di Sanremo come concorrente e superospite. 🔗 Leggi su 361magazine.com

