Sanremo 2026 Carlo Conti vuole una cantante al suo fianco tutte le sere | non è Giorgia

Mentre Tale e Quale Show si avvia alla conclusione, Carlo Conti è già completamente immerso nella macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2026. Tra pochi giorni, durante un collegamento al Tg1, il direttore artistico svelerà la lista ufficiale dei Big in gara, ma a tenere banco è un'altra grande curiosità: chi lo affiancherà sul palco dell'Ariston? Dopo settimane di indiscrezioni e nomi ipotizzati, dalle ultime voci sembra che Conti punti in alto, sognando una compagna di viaggio d'eccezione, una delle voci più amate d'Italia, ma che non sarebbe Giorgia, come molti avevano immaginato. Carlo Conti sogna in grande: ecco chi vuole al suo fianco a Sanremo 2026.

