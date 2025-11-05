Sanremo 2026 Carlo Conti vuole una cantante al suo fianco tutte le sere | non è Giorgia
Mentre Tale e Quale Show si avvia alla conclusione, Carlo Conti è già completamente immerso nella macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2026. Tra pochi giorni, durante un collegamento al Tg1, il direttore artistico svelerà la lista ufficiale dei Big in gara, ma a tenere banco è un’altra grande curiosità: chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston? Dopo settimane di indiscrezioni e nomi ipotizzati, dalle ultime voci sembra che Conti punti in alto, sognando una compagna di viaggio d’eccezione, una delle voci più amate d’Italia, ma che non sarebbe Giorgia, come molti avevano immaginato. Carlo Conti sogna in grande: ecco chi vuole al suo fianco a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Scopri altri approfondimenti
Carlo Conti e la commissione hanno scelto i 24 talenti che si contenderanno i posti per le Nuove Proposte a Sanremo 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Conti “la vuole tutte le serate”: la pazza idea per Sanremo ’26 - Carlo Conti l'avrebbe scelta come possibile co- blogtivvu.com scrive
A Sanremo 2026 arrivano le figlie di Eros Ramazzotti, Morgan e Francesco Renga: i retroscena sul Festival - Carlo Conti prepara un Sanremo 2026 più giovane che mai: tre figlie d’arte saranno protagoniste di un nuovo progetto legato al Festival. Scrive rds.it
Sanremo 2026, le figlie di tre famosi cantanti intervisteranno i Big in gara al Festival: ecco di chi si tratta - Fervono i preparativi per Sanremo 2026 e iniziano a circolare i primi nomi che potrebbero essere in gara fra i Big. Si legge su isaechia.it