SANREMO 2026 | CARLO CONTI VUOLE LAURA PAUSINI PRIMADONNA DI TUTTE LE SERATE
Grandi manovre in vista del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026, più tardi del solito a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti sta vagliando le canzoni dei big in gara e pensa naturalmente al cast che lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston. Si parla insistentemente, riferisce il settimanale Chi, della presenza di Laura Pausini. La popolare cantante non sarebbe ospite ma primadonna di tutte le serate. La “pazza idea” di Carlo Conti è sul tavolo: farsi affiancare dalla star internazionale per tutte e cinque le serate. 🔗 Leggi su Bubinoblog
