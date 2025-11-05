Sanremo 2026 aumento per i cantanti | il rimborso aumenterà del 20%

Ildifforme.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha deciso che i cantanti in gara a Sanremo riceveranno da quest'anno un rimborso spese maggiore del 20%: esultano le case discografiche che da anni presentavano la richiesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

