Sanremo 2026 Anticipazioni | tre figlie d’arte nel cast la scelta di Carlo Conti
Carlo Conti ha deciso di introdurre una novità nella nuova edizione del Festival di Sanremo, ovvero la presenza di tre figlie d’arte pronta ad intervistare i Big in gara. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Sanremo 2026, nuove ipotesi sul Festival: Laura Pausini affianca Carlo Conti e il format con “le figlie di” - Il Festival di Sanremo 2026 prende forma e iniziano a fioccare ipotesi su questa nuova edizione. Segnala fanpage.it
Le prime anticipazioni di Sanremo 2026, Conti annuncia meno artisti in gara, regolamento "tale e quale" e Gian - Sì, esatto: mancano ancora quattro mesi all'edizione 2026 ma l'hype mica nasce così, dall'oggi al domani. Secondo elle.com
Sanremo 2026 punta sui figli dei vip: giovani, famose e “figlie di”, la scelta inedita di Carlo Conti - Tre giovani donne con legami familiari nel mondo dello spettacolo saranno protagoniste di un’iniziativa parallela al Festival, pensata per avvicinare il pubblico più giovane all’evento. Scrive msn.com