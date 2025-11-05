Sannio Acque il consiglio comunale di Solopaca conferma l’adesione | i dubbi di Altrabenevento

Tempo di lettura: 3 minuti Solopaca ha confermato ieri l’adesione a Sannio Acque, società ad effettivo controllo privato, voluta da Forgione e Mastella. Che dicono il candidato presidente del Campo Largo, Roberto Fico, il M5S e AVS alleati del Viandante che predicano la gestione pubblica del servizio idrico? Perché è ancora secretato il programma della coalizione? Il Consiglio Comunale di Solopaca ha confermato ieri la delibera di adesione a Sannio Acque, costituenda società di gestione del servizio idrico integrato dei 78 comuni della provincia di Benevento, nonostante il parere negativo della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sannio Acque, il consiglio comunale di Solopaca conferma l’adesione: i dubbi di Altrabenevento

