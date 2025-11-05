Sanità privata Piazza Lega | Rinnovo contrattuale doveroso per i lavoratori del settore

“La mozione approvata ieri dal Consiglio regionale rappresenta un passo importante per il riconoscimento del valore e dell’impegno dei 32mila operatori della sanità privata accreditata in Lombardia, tra cui molti professionisti lecchesi che ogni giorno garantiscono cure di qualità ai cittadini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La Cgil: basta soldi alla sanità privata La Funzione Pubblica Cgil critica l'ennesimo stanziamento per ridurre le liste d'attesa: "Così la nostra regione stanzia 10 milioni di euro per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate. Li prende dal fo - facebook.com Vai su Facebook

Scontri di piazza, la Lega pensa a una garanzia per i danni eventuali. Una fideiussione per manifestare? - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, prende le distanze dagli ‘incappucciati’, i protagonisti violenti cioè che hanno in qualche modo sporcato le grandi manifestazioni degli scorsi giorni: “La ... Si legge su blitzquotidiano.it

Gazebo Lega in piazza, c'è anche il sindaco Conte: «Sostegno alle forze dell'ordine e continuare col modello Zaia in Regione. Anche in solitaria» VIDEO - Una mattinata, quella di oggi in centro a Treviso, che si è colorata delle tinte politiche dei gazebo che si sono sistemati in piazza. Lo riporta ilgazzettino.it

Lega in piazza per firme a sostegno delle forze dell'ordine - "Sabato 25 e domenica 26 gennaio saremo nelle piazze delle città umbre con i gazebo Lega per raccogliere firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte che abbiamo inserito nel Ddl ... Si legge su ansa.it