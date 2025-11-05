Sanita l’assessore lombardo Bertolaso difende la delibera Super intramoenia che vende letti pubblici ai privati
Nonostante le proteste di società civile e politica, Regione Lombardia va avanti e difende l’infausta delibera sulla sanità DGR XII4896, soprannominata “ Super intramoenia ”, quella, cioè, che permetterà alle strutture pubblici di sottoscrivere accordi con assicurazioni private, per l’acquisto di pacchetti di prestazioni da riservare ai propri assicurati negli ospedali pubblici. Sottraendo chiaramente posti letto e prestazioni al sistema pubblico. Di Marco: “E’ l’istituzionalizzazione della privatizzazione del servizio sanitario pubblico”. Niente passi indietro, quindi, “anzi, la volontà di esportare l’iniquità di questo modello su scala nazionale”, commenta il capogruppo M5s al Pirellone, Nicola Di Marco al termine del dibattito in aula di ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
