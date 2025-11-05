Sanità inchiesta sul sistema Cuffaro in Sicilia | tra gli indagati l' ex deputato cosentino Ferdinando Aiello
C’è anche il cosentino Ferdinando Aiello, 53 anni, consulente della Dussmann Service ed ex deputato del Pd, tra i 18 indagati nell’inchiesta che ha messo a soqquadro la Sanità in Sicilia e per i quali la Procura di Palermo ha richiesto gli arresti domiciliari. Tra i nomi più noti di un’indagine che “squassa” la sanità siciliana, vi sono quelli del deputato nazionale Saverio Romano, leader. 🔗 Leggi su Feedpress.me
