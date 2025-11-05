Tempo di lettura: 4 minuti La recente sentenza del TAR sul presidio ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, frutto dell’iniziativa dell’On. Rubano, ha riacceso i riflettori su una situazione sanitaria che è in ginocchio e che provoca disaffezione da parte dell’utenza e vanifica l’impegno e le qualità professionali di tanti operatori del settore. “ Il quadro complessivo ”, scrive Nicola Boccalone, “ conferma l’abnormità e l’anomalia gestionale. Un’iniziativa dai contorni positivi, quella del ricorso, che non può non portare ad una serie di riflessioni sulle gestioni antecedenti alla anomala contrazione dell’orario del pronto soccorso ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità in ginocchio, Boccalone: “Programmazione sulla carta, ma nulla di fatto”