Sanità il no di Cgil e Uil | Il nuovo contratto mortifica il personale

GROSSETO Mancata firma del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) 2022-2024 per la sanità pubblica. Le segreterie della Fp Cgil Grosseto e Uil Fpl Grosseto hanno espresso il loro pensiero nella sala sindacale all’interno dell’ospedale Misericordia. Ci sono una serie di motivi per il quale è avvenuta questa scelta, e sono tanti ’segnali di pericolo’, come definiti appunto da chi ha presentato il momento di dibattito. In primis le organizzazioni sindacali ribattono sui ’ turni massacranti, carichi crescenti, organico sempre più ridotto e salari inadeguati ’. "Non è una scelta verso un miglioramento economico - spiegano Fp Cgil e Uil Fpl - ma contro un contratto che mortifica il lavoro e certifica un arretramento economico pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, il no di Cgil e Uil: "Il nuovo contratto mortifica il personale"

