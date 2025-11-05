Sanità Giuliano UGL | Sentenza della Cassazione su turni massacranti è una vittoria di civiltà Ora basta con l' abuso
“La sentenza n. 269232025 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la responsabilità di un'azienda sanitaria per la morte di un anestesista colpito da infarto dopo quasi sedici ore consecutive di lavoro, rappresenta un punto di svolta nel riconoscimento dei diritti e della dignità dei professionisti della sanità. È una vittoria di civiltà, un atto di giustizia e verità che non può restare isolato.” Così Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commenta la storica decisione della Suprema Corte. “Da anni denunciamo l'insostenibilità dei turni massacranti che gravano pesantemente su medici, infermieri e operatori sanitari, costretti a sopperire a croniche carenze di organico e a un'organizzazione del lavoro che troppo spesso ignora i limiti umani e professionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
