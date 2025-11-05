Sanità | a Monteodorisio tavola rotonda con il sottosegretario Claudio Durigon

Chietitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre a Monteodorisio è in programma una tavola rotonda con il sottosegretario Claudio Durigon. "Sanità: Stato dell'arte tra passato, presente e futuro" è il titolo del convegno, organizzato dal Dipartimento sanità della Lega Abruzzo, coordinato da Saverio La Forgia, in programma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

