Sangue nella notte | ferisce una donna poi tenta di accoltellare i carabinieri
Un uomo di 42 anni è stato arrestato all'alba di ieri, martedì 4 novembre, in Valdarno. Si tratta di un pregiudicato di origine tunisina, responsabile di aver aggredito una donna nel comune di Terranuova Bracciolini.Erano circa le 2,30 quando è arrivata una richiesta di aiuto ai carabinieri; sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
