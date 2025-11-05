Sangue nella ’city’ La rabbia sfogata contro chi ce l’ha fatta
Roma, 5 novembre 2025 – Giocava a scacchi, ma il vero avversario non era mai l’altro: era se stesso. Vincenzo Lanni, ex programmatore, mente metodica e vita sgretolata, ha mosso i pezzi di una partita già scritta e l’ha giocata in mezzo ai grattacieli della City milanese, dove il potere economico si specchia e rifiuta gli esclusi. Lì ha accoltellato una donna, non per caso ma per simbolo, perché in quella sagoma ha visto la rappresentazione plastica di tutto ciò che gli era stato tolto. Dietro il coltello c’è l’arroganza disperata di chi non accetta la caduta: nel 2015 aveva già accoltellato due pensionati e, ai carabinieri, aveva confessato: “Siete qui per i due anziani? Sono troppo vigliacco per suicidarmi”, trasformando l’autodistruzione in violenza proiettata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
